Hatay'da göçmen kaçakçılığı suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Arsuz ilçesinde yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Arsuz'da yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?