Hatay'da fren sisteminde yaşanan arıza sonrası duramayarak, kavşakta bekleyen 5 aracı biçen hafriyat kamyonunun o anları kameraya yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken fren sisteminde arıza yaşandı. Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 aracı biçti. Kazada 3 kişi yaralanırken feci kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kamyon Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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