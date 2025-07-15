Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü kamyon restoranın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve 1 müşteri yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.T. idaresindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, yaklaşık 8 metre uçarak restoranın bahçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kamyon Restorana Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika
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