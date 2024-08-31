Dörtyol'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Dörtyol'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Dörtyol\'da Kendisinden Haber Alınamayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Ali Üçel'in evinden koku alan komşuları durumu bildirdi. Sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz halde bulunan Üçel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

31.08.2024 17:58
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Ali Üçel'in (60) evinden koku alan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz halde bulunan Ali Üçel'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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