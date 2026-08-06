Hatay'da alevlere teslim olarak yanan konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansırken, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramdan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansıdı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Alevlerin rüzgarın hızıyla büyüdüğünü söyleyen işçiler, yangından eşyalarını kurtarmak için mücadele verdiklerini ifade ettiler.