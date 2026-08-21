Hatay\'da Konteynerlerden Hırsızlık

Hatay'da depremzede vatandaşlar tarafından kullanılan ve boşaltılan konteynerlerde hırsızlık yapan 4 şahıs kameraya yakalanarak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Depremzedeler tarafından kullanılan ve bir süre önce boşaltılan konteynerlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Faillerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İ.S. (10 suç kaydı), S.G. (2 suç kaydı), C.Ö. (2 suç kaydı) ve İ.İ. (2 suç kaydı) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon ile şüpheli şahısların çalmış oldukları; televizyon, tablet, hoparlör, 2 adet olta, yangın tüpü, bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheliler 18 Ağustos günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece C.Ö. ve İ.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.S. ve S.G. ise tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.