Hatay\'da Köpeğe Çarpan Araç Can Aldı

Hatay'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla telef olan köpeğin başına koşarak gelen başka bir köpeğin yaşadığı yürek burkan çaresizlik kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Kaza sonrası sürücü köpeği umursamayarak yoluna devam ederken acılı hayvan telef oldu. Kaza anıysa çevredeki iş yerinin güvenlik yansıdı. Köpeğin acıyla kıvrandığı esnada başka bir köpeğin yaşadığı çaresizlikse yürek burktu.

"Biz de yardım amaçlı köpeğe koştuk, gittiğimizde köpeğimiz telef olmuştu"

Köpeğin aracın altında kalarak can verdiği anları anlatan 25 yaşındaki Nuri Can Karaca, "Ben o esnada burada telefonla konuşuyordum. Bir hanımefendi aracıyla geçerken köpeği görmedi, vurdu. Biz de pansuman yapmak için köpeğin yardımına koştuk. Vuran sürücünün arkasından seslendiğimde bizi hiç duymadı ve dikkate almadı. Biz de yardım amaçlı köpeğe koştuk, gittiğimizde köpeğimiz telef olmuştu. Aracın altında kalan köpeğin yanına bir can dostu vardı, o da koşarak yanına geldi ama maalesef köpeği kurtaramadık " dedi. - HATAY