Hatay'da Kumar Oynayan 4 Şahsa Para Cezası

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Hatay'da kumar oynayan 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Hatay'da polis ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde; Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesinde faaliyet gösteren kıraathanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak işyeri işletmecisi M.B.E. hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Kumar oynayan şahıslara toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY