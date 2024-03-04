Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir köpek kuyuya düştü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda köpek kısa sürede kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde 0,78 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir ayda binlerce araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda bin 513 araç trafikten men edildi.
Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9'u tutuklandı ve adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'ın Güneyçevre Yolu Hicret Kavşağı'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir pikap kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin İstasyon Mahallesi Güney çevre yolu sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, R.S. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Alkolmetre testi sonucunda otomobil sürücüsü R.S'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılardan İdris Kartal hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise hayati tehlikesi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 257 ilkokul öğrencisine eğitim semineri düzenledi. Eğitimde, çevreye atılan katı atıkların zararları, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı gibi konular anlatıldı. Ayrıca, çevre ihlallerini bildirmek için kullanılan HAYDİ uygulaması tanıtıldı ve vatandaşların telefonlarına yüklendi.
İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılının ilk iki ayında terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenlediğini ve bu operasyonlarda 795 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 205 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Elazığ'ın merkeze bağlı Kürdemlik köyünde bir vatandaşın bahçesinde gördüğü 3 metre uzunluğundaki yılanla konuşması izleyenleri gülümsetti. Vatandaşın yılanla yaptığı konuşma anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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