Hatay\'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Gaziantep'te İlkokul Öğrencilerine Çevre Eğitimi Verildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 257 ilkokul öğrencisine eğitim semineri düzenledi. Eğitimde, çevreye atılan katı atıkların zararları, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı gibi konular anlatıldı. Ayrıca, çevre ihlallerini bildirmek için kullanılan HAYDİ uygulaması tanıtıldı ve vatandaşların telefonlarına yüklendi.