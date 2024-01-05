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Hatay'da lodos ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Hatay'da lodos ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış ve lodos nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Yağmur ve lodosun etkisiyle oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte güçlük çekiyor. İskenderun'daki su birikintileri için çalışmalar başlatıldı.

Hatay\'da lodos ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi
05.01.2024 - 22:24,
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Hatay'da lodos ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış ve lodos yaşamı olumsuz etkilerken su baskınları devam ediyor.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan yağış ve lodos kentin genelinde etkili oldu.Sağanak yağmur ve lodosun etkisiyle Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İskenderun'daki su birikintileri hakkında konuşan esnaf Mehmet Özen, "'Bu bölge eskiden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlıydı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada çalışmalara başladı. Balıkçı Barınağının bulunduğu alandan, İskenderun'u çevreleyecek yaklaşık 3 kilometrelik bir hatta tahkimatla emniyet altına almış olacak" dedi

Kaynak: İHA
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