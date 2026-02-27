Hatay'da balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzuna düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.
Dörtyol ilçesi balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzundan suya düşen köpek mahsur kaldı. Balıkçılar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, denizde mahsur kalan köpeği fileli kepçeyle kurtardı. Durumu iyi olan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için barınağa götürüldü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
