Hatay\'da Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Hatay'da balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzuna düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı.

Dörtyol ilçesi balıkçı barınağında geminin denize açılan havuzundan suya düşen köpek mahsur kaldı. Balıkçılar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, denizde mahsur kalan köpeği fileli kepçeyle kurtardı. Durumu iyi olan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için barınağa götürüldü. - HATAY