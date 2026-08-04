Hatay'da mobilya atölyesi yangını
Hatay'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'da mobilyacılar sanayi sitesinde bir iş yerinde yaşanan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde bulunan bir mobilyacılar sanayi sitesindeki mobilya atölyesinde yaşandı. Bilinmeyen bir deneden dolayı yaşanan yangında alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yeri zarar gördü.
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