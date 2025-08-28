Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahsın, motosikletiyle ön kaldırıp sürüş yaptığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, polis ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Motosiklet Akrobasiye Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?