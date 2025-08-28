Hatay'da Motosiklet Akrobasiye Ceza - Son Dakika
Hatay'da Motosiklet Akrobasiye Ceza

28.08.2025 09:30  Güncelleme: 09:53
Hatay'da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne 21 bin 837 TL ceza ve araç men cezası uygulandı.

Kırıkhan ilçesinde trafiği tehlikeye sokan bir şahsın, motosikletiyle ön kaldırıp sürüş yaptığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, polis ekipleri harekete geçti.

MOTOSİKLETİ DE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekiplerce yapılan çalışmalarla şahıs tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye sokmaktan 21 bin 837 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şahsın kullandığı motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

