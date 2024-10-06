Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Hatay\'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Hatay'da tırla çarpışan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

06.10.2024 15:38
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Hatay'da tırla çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay- Gaziantep kara yolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında yaşandı. Mercedes - Benz marka 34 BU 4458 plakalı tır, kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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