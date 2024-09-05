Hatay'da Motosiklet Kazasında Kadının Olay Yerinden Hızla Uzaklaşması Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazasında Kadının Olay Yerinden Hızla Uzaklaşması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hatay\'da Motosiklet Kazasında Kadının Olay Yerinden Hızla Uzaklaşması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu yaşanan kaza, kadının hemen ayağa kalkarak olay yerinden hızla uzaklaşmasıyla dikkat çekti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayı gören esnaf, kazanın şok edici olduğunu belirtti.

05.09.2024 10:29
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Hatay'da yaşanan kazada motosikletin çarptığı kadın, ayağa kalktığı gibi olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesinde yaşandı. Cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazanın ardından yere savrulan kadın, sürücünün çağrısına tepki vermeden ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ve sürücülerin garipsediği durum an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ahmet Efe Dilim, "İş yerimizde ayakkabıları paketlerken dışarıda bir ses duyduk. Baktığımızda motosikletin kadına çarptığını gördük. Yardım amaçlı dışarıya çıktığımızda kadın, acele bir şekilde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Sonra biz de sürücü de şaşırdık. Ardından motosiklet sürücüsü ola yerinden uzaklaştı" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da Motosiklet Kazasında Kadının Olay Yerinden Hızla Uzaklaşması Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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