Hatay\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da motosiklet yarışı yapan 18 yaşındaki genç, kamyonete çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Reyhanlı yolu Özova mevkiinde yaşandı. Trafikte yarış yapan 18 yaşındaki Hüseyin Bozok, seyir halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonete çarpan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç Bozok, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY