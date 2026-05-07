Hatay\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tırla çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nardüzü Mahallesi'nde Kemal Oral idaresindeki 31 YG 558 plakalı sepetli motosiklet, O.K. yönetimindekik tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Oral'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlat. - HATAY
