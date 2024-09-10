Antakya'da Motosikletli Adam Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antakya'da Motosikletli Adam Darp Edildi

Antakya\'da Motosikletli Adam Darp Edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darp edildi. Olayın 'Sorun ne' sorusu üzerine başladığı ortaya çıktı.

10.09.2024 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darp edildiği anlar kameraya yansırken olayın 'Sorun ne' sorusu üzerine başladığı ortaya çıktı.

Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletle işine gitmek için yolculuk yaptığı esnada elinde demir sopa bulunan şahıs tarafından öldüresiye dövülmüştü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi. Demir sopayla öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan Bolat, kendini döven şahısla arasında geçenleri anlattı. Bolat; akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası 'Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi.

"Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu"

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, "Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, Saldırı, Antakya, 3-sayfa, Güncel, hatay, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da Motosikletli Adam Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
13:00 Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:34 Galatasaray’da transfer krizi Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı Galatasaray'da transfer krizi! Alexandru Cicaldau, yeni takımına giden uçağı kaçırdı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
19:53 Filip Kostic, Fenerbahçe’ye imzayı attı Filip Kostic, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:47 Beşiktaş’tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor’a transfer oldu Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 14:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Antakya'da Motosikletli Adam Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement