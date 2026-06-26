Hatay\'da Motosikletten 1.3 kg Esrar Çıktı

Hatay'da polis ekipleri tarafında yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan motosiklette saklanan 1 kilo 3339 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 25 Haziran tarihinde Erzin'de durdurulan motosiklette yapılan aramada;1 kilo 339 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.C. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY