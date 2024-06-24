Hatay'da Muhtarlık Ofisine Hırsızlık Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Muhtarlık Ofisine Hırsızlık Şoku

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte muhtarlık ofisine gelen muhtar, hırsızlık şoku yaşadı. Hırsızlar, ofisin demir korkuluklarını parçalayarak içeri girdi ve 40 bin TL değerindeki eşyaları çaldı. Muhtar, olayı polise bildirerek hırsızların yakalanmasını istedi.

24.06.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle ofisine gelen muhtar, hırsızlık şokuyla karşılaştı. Ofisin demir korkuluklarını parçalayarak giren hırsızlar, 40 bin TL'lik vurgun yaptı.

Olay, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi. Mahalle Muhtarı Bekir Kutlu, Kurban Bayramı tatili dönüşü sabah saatlerinde ofise geldiğinde demir korkulukların parçalandığını fark etti. Ofisi kontrol eden Muhtar Kutlu, muhtarlıktaki televizyon, tüp ve klimanın çalındığını fark etti. Durum üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Muhtar Kutlu, 40 bin TL'lik vurgun yapan hırsızların tespit edilmesi için şikayette bulundu.

Muhtar Bekir Kutlu, 40 bin TL'lik kaybı olduğunu belirterek, "Bayramdan sonra muhtarlığa geldiğimde ofisime hırsızların girdiğini fark ettim. Klima, televizyon gibi elektronik eşyaları çalmışlar ve baya dağıtmışlar. Ofisimizde 40 bin TL'lik kaybımız var. Rezerv alanında olan muhtarlarımızın yerleri yok şuanda bizlere yer tahsis edilmesini istiyorum. Güvenli, kalıcı yerlerin bizler için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Antakya, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Muhtarlık Ofisine Hırsızlık Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
10:26 Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı Uyarıyı üzerine alınan kadın, başörtülü hemcinsine korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 12:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Muhtarlık Ofisine Hırsızlık Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement