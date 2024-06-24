Hatay'da Muhtarlık Ofisine Hırsızlık Şoku

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Hatay'da Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle ofisine gelen muhtar, hırsızlık şokuyla karşılaştı. Ofisin demir korkuluklarını parçalayarak giren hırsızlar, 40 bin TL'lik vurgun yaptı.

Olay, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi. Mahalle Muhtarı Bekir Kutlu, Kurban Bayramı tatili dönüşü sabah saatlerinde ofise geldiğinde demir korkulukların parçalandığını fark etti. Ofisi kontrol eden Muhtar Kutlu, muhtarlıktaki televizyon, tüp ve klimanın çalındığını fark etti. Durum üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Muhtar Kutlu, 40 bin TL'lik vurgun yapan hırsızların tespit edilmesi için şikayette bulundu.

Muhtar Bekir Kutlu, 40 bin TL'lik kaybı olduğunu belirterek, "Bayramdan sonra muhtarlığa geldiğimde ofisime hırsızların girdiğini fark ettim. Klima, televizyon gibi elektronik eşyaları çalmışlar ve baya dağıtmışlar. Ofisimizde 40 bin TL'lik kaybımız var. Rezerv alanında olan muhtarlarımızın yerleri yok şuanda bizlere yer tahsis edilmesini istiyorum. Güvenli, kalıcı yerlerin bizler için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi. - HATAY