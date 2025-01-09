Hatay\'da Okul Çatısında Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

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Hatay'ın Hassa ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşanması neden oldu. Okulda bulunan öğrenciler yangından dolayı tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre yangın, bugün öğle saatlerinde Hassa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısında meydana geldi. Çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Çok geçmeden olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın esnasında okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. - HATAY