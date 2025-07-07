Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 1 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 26 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasındaki ormanlık alanda 4 Temmuz Cuma günü saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. Yangına, 669 araç ve bin 499 personel ile 8 helikopter ve 2 uçak müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 26 saat süren yangın ekiplerin havadan ve karadan çalışmasıyla kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. Ekipler, olay saatinde yangın bölgesine gidip geri döndüğü ve şüpheli hareketler sergilediği tespit edilen 27 yaşındaki S.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - HATAY