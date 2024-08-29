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Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik: "Orman yangınları kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri yapılıyor"

HATAY - Hatay'da çıkan orman yangını ekiplerin 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alındı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, orman yangınının çıktığı alan inceleme yaptı.

"Orman yangınları kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri yapılıyor"

Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, Arkıtça ve Delibekirli Mahallelerinde çıkan yangının kontrolü altına alındığını belirterek "Arkıtça Mahallemizdeki yangın zeytinlik bahçesinde çıktı ve müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Delibekirli Mahallemizdeki yangında itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.