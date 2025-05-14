Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Arasuz ilçesi Tatarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yangına karadan ve havadan 3 helikopter ile müdahale edildi. Alevler geniş alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.