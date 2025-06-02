Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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