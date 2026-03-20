Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu
Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu

20.03.2026 17:24
Hassa'da kontrolden çıkan araç, dereye düştü. Sürücü, çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle dereye uçan otomobil suyla doldu, sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza; Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, mahalleden geçen dereye düştü. Araç suyla dolarken yaralı vatandaşın yardımına vatandaşlar yetişti. Boğulma tehlikesi yaşayan sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi muhtarı Mehmet Bulut, kaza sonrası yaşanan kurtarma çalışmasını anlatarak, "50 metre ileride bayramlaşıyorduk, birden ses geldi ve koşarak geldik. Geldiğimizde araba dereye düşmüştü. İki arkadaş suyun içine atlayıp, vatandaşı kurtardık. Aracın içinde su boynuna kadar gelmişti" dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Hassa, Hatay, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
