Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay\'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
27.06.2026 09:11
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Hatay'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Antakya ilçesinde Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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