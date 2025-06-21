Hatay\'da Park Halindeki 2 Midibüs Yandı

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan 2 midibüs kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki 2 minibüs, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 2 araçta kullanılmaz hale geldi. Araçların alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. - HATAY
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