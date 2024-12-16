Hatay\'da Park Halindeki Araç Yandı

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Hatay'da park halindeyken alevlere teslim otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde park halindeki bir araçta yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Aracın bagaj kısmında bulunan mutfak tüpüyse patlamadan ekipler tarafından çıkarıldı. Yangında, araç kullanılmaz hale gelirken herhangi bir yaralanma yaşanmadı. - HATAY