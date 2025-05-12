Hatay\'da Park Halindeki Araç Yandı

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında HYUNDAİ marka otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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