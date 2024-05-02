Hatay\'da park halindeki otomobil alev aldı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı.

Reyhanlı ilçesi Karabatak Mahallesi'nde park halinde duran Hyundai marka otomobil, aniden alev aldı. Alevlere teslim olan otomobilin yandığı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY