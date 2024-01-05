Hatay\'da sağanak yağış sonucu sel ve heyelan meydana geldi

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, dağlık alanda heyelan meydana geldi.

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları meydana geldi. Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde bulunan Çökek yaylasında dağlık alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası 2 ev tedbir amaçlı boşatıldı. Arsuz ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu. Dörtyol ve Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte dereler taşarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. - HATAY