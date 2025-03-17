Hatay'da samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Özbek Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlığında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ahırsa sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?