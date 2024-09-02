Hatay'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kumlu İlçesi Zeytindalı Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan samanlıkta yangın yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında; samanlıkta hasar oluşurken ilerleyen saatlerde soğutma işlemi gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?