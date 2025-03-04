Hatay'da Şantiye Alanındaki Konteyner İşçi Yatakhanesi Yandı

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Konteyner işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da şantiye alanında bulunan konteyner işçi yatakhanesi alevlere teslim olarak yandı.

Yangın, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye alanında bulunan konteyner işçi yatakhanesi alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevredeki konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında yatakhanenin bir kısmı kullanılmaz hale geldi.