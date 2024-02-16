Hatay\'da şantiyede çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Konteynerlerin alevler içerisinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında işçilerin yaşadığı konteynerlerde yangın meydana geldi. Alevleri fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. Yangın sonrası 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Konteynerlerin alev alev yandığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY
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