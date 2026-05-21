Vali Masatlı: "Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte yaşanan aşırı yağışlarla birlikte metrekareye 157.2 kilogram yağış düştüğünü belirterek 3 kişinin vefat ettiğini ve kaybolan 2 şahsı arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Karaç Nehri'nin taşmasıyla yıkılan Antakya - Samandağ yolu üzerindeki köprünün bulunduğu bölgede inceleme yaparak basım açıklaması yaptı.

Vali Masatlı, aşırı yağış sonrası yaşanan afetlerde 3 can kaybının olduğunu ifade ederek, "Dün saat 17.00'dan sonra şehrimizde normalin üstünde bir yağış etkili oldu. Bizim beklentimizin neredeyse 7 - 8 katı fazla yağış düştü metrekareye. Meteorolojinin verilerine göre; 21 kilogram ile 30 kilogram arası yağış maalesef 157.2 kilogramla bizimde tahmin edemediğimiz şekilde etkili oldu. Yağış öncesi valiliğimizin başkanlığında ve koordinasyonunda TAMP'ın bütün paydaşlarını AFAD merkezimizde topladık. Başta Valiliğimiz, AFAD teşkilatımız, büyükşehir belediyemiz, karayollarımız, emniyetimiz, jandarmamız ve STK'larımızla arkadaşlarımız olaylara nezaret ettiler. Yağışlar 04.00 civarı azaldı, şehrimizin genel durumuyla ilgili tespitlere başladığımızda 3 can kaybımızın olduğunu tespit ettik. Arama, kurtarma çalışmaları neticesinde 2 bin 300 personelimiz ve 883 aracımız görev aldı. Şuana kadar da 1400 civarı ihbarımız var" dedi.

Karaçay Nehri'ne düşen araçta 2 kişinin kaybolduğunu ifade eden Vali Masatlı, "Diğer taraftan da Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık. Dronelerle, iz takip köpekleriyle teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak kaybolan 2 vatandaşımızı aramaya başladık. Şuan itibariyle bulmuş değiliz, yarın sabahın çok erken saatleriyle birlikte nehrin çeperlerini de kapsayan arama yöntemiyle aramaya devam edeceğiz. Ben buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah 2 vatandaşımızı da sağ salim bulmayı diliyoruz, bulmak için bütün çabamızı harcayacağız" dedi. - HATAY