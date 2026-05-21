Vali Masatlı: "Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Masatlı: "Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık"

21.05.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da metrekareye 157.2 kilogram yağış düşmesi sonucu sel ve heyelan meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte yaşanan aşırı yağışlarla birlikte metrekareye 157.2 kilogram yağış düştüğünü belirterek 3 kişinin vefat ettiğini ve kaybolan 2 şahsı arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Karaç Nehri'nin taşmasıyla yıkılan Antakya - Samandağ yolu üzerindeki köprünün bulunduğu bölgede inceleme yaparak basım açıklaması yaptı.

Vali Masatlı, aşırı yağış sonrası yaşanan afetlerde 3 can kaybının olduğunu ifade ederek, "Dün saat 17.00'dan sonra şehrimizde normalin üstünde bir yağış etkili oldu. Bizim beklentimizin neredeyse 7 - 8 katı fazla yağış düştü metrekareye. Meteorolojinin verilerine göre; 21 kilogram ile 30 kilogram arası yağış maalesef 157.2 kilogramla bizimde tahmin edemediğimiz şekilde etkili oldu. Yağış öncesi valiliğimizin başkanlığında ve koordinasyonunda TAMP'ın bütün paydaşlarını AFAD merkezimizde topladık. Başta Valiliğimiz, AFAD teşkilatımız, büyükşehir belediyemiz, karayollarımız, emniyetimiz, jandarmamız ve STK'larımızla arkadaşlarımız olaylara nezaret ettiler. Yağışlar 04.00 civarı azaldı, şehrimizin genel durumuyla ilgili tespitlere başladığımızda 3 can kaybımızın olduğunu tespit ettik. Arama, kurtarma çalışmaları neticesinde 2 bin 300 personelimiz ve 883 aracımız görev aldı. Şuana kadar da 1400 civarı ihbarımız var" dedi.

Karaçay Nehri'ne düşen araçta 2 kişinin kaybolduğunu ifade eden Vali Masatlı, "Diğer taraftan da Karaçay nehrinin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık. Dronelerle, iz takip köpekleriyle teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak kaybolan 2 vatandaşımızı aramaya başladık. Şuan itibariyle bulmuş değiliz, yarın sabahın çok erken saatleriyle birlikte nehrin çeperlerini de kapsayan arama yöntemiyle aramaya devam edeceğiz. Ben buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah 2 vatandaşımızı da sağ salim bulmayı diliyoruz, bulmak için bütün çabamızı harcayacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Masatlı: 'Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:43:33. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Masatlı: "Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda arama çalışmalarına başladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.