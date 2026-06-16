Hatay'da Seyir Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Hatay'da Seyir Halindeki Araçta Yangın

Hatay\'da Seyir Halindeki Araçta Yangın
16.06.2026 08:59
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Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanan otomobilde yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Hassa ilçesinde Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hassa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Seyir Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika

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