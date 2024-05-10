Hatay\'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay'da elektrik kontağındaki arızadan dolayı seyir halindeyken yanmaya başlayan Tofaş marka otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken yanmaya başlayan 31 MD 3250 plakalı Tofaş marka otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından meydana gelen yangında otomobil hurda yığınına döndü. Aracın alev alev yandığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY
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