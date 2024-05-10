Hatay'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Hatay'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay\'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik kontağındaki arızadan dolayı seyir halindeyken yanmaya başlayan Tofaş marka otomobil, kısa sürede alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

10.05.2024 12:19  Güncelleme: 12:27
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Hatay'da elektrik kontağındaki arızadan dolayı seyir halindeyken yanmaya başlayan Tofaş marka otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken yanmaya başlayan 31 MD 3250 plakalı Tofaş marka otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından meydana gelen yangında otomobil hurda yığınına döndü. Aracın alev alev yandığı anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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