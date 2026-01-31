Hatay'da seyir halineyken motor kısmı yanan otomobilde hasar oluştu.
Yangın; Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Yayladağı'nda otomobil yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?