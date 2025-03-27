Hatay\'da Seyir Halindeki Vinç Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan vinç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı - Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi mevkisinde yaşandı. Seyir halinde olan 06 EKD 74 plakalı vinç motor kısmından yanmaya başladı. Alevlere teslim olan vinci gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı vinç kullanılamaz hale geldi. - HATAY