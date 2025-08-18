Hatay\'da Sıcak Hava Trafoyu Yaktı

Hatay'da sıcak havanın etkisiyle, elektrik kullanımının artmasıyla elektrik trafosu alevlere teslim oldu. Trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde bulunan trafoda yaşandı. Sıcak havanın etkisiyle, elektrik kullanımın artmasıyla trafo alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın çevreye sıçramadan önlendi. Olayda yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi. - HATAY