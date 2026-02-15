Sele teslim olan yollarda araçlar mahsur kaldı: Yaşanan zor anlar kamerada - Son Dakika
Sele teslim olan yollarda araçlar mahsur kaldı: Yaşanan zor anlar kamerada

15.02.2026 01:25  Güncelleme: 01:27
Hatay'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu yollar sular altında kaldı, birçok araç mahsur kaldı. Belediye itfaiye ekipleri, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Hatay'da şiddetli yağışla birlikte sele teslim olan yollarda araçlar mahsur kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentin; Yayladağı, Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde yağış kendini gösterdi. Yağışla birlikte caddeler ve sokaklar göle döndü. Mahallelerin bulunduğu yerleşim yerlerinde ise sokaklar adeta sele teslim oldu. Selle birlikte araçlar su içinde mahsur kaldı. Yollarda mahsur kalan araçlar Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde sele teslim olan yolda, ahırını kontrol isteyen Mikail Doğru, sel nedeniyle mahsur kalan aracını traktörle kurtardı.

Etkili olan selle birlikte yolun suyla kaplandığını ifade ederek, " Gördüğünüz bu yol yağmurdan sonra böyle oldu. Yağmur yüzünden kayalar devrildi. Ben de ahırı kontrol etmeye geldim. Aracım mahsur kaldı. Sağ olsun traktör beni kurtardı. Geçen sene öyle değildi bu sene çok yağmur yağmasıyla birlikte bu aralar böyle oldu" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

00:30
Sele teslim olan yollarda araçlar mahsur kaldı: Yaşanan zor anlar kamerada
