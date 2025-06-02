Hatay\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmaları kapsamında Antakya ilçesi Akçaova ve Odabaşı Mahallesinde bulunan 2 ayrı ikamet ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 500 adet Ak-47 fişeği, 29 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet şarjör, 49 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği şarjörü, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen matkap, 2 adet silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen torna makinesi ve çok sayıda silah parçası ve tüfek parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.B. ile M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY