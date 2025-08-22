Hatay\'da Şofben Yangını

Hatay'da ilk belirlemelere göre şofbenden çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir manavda yaşandı. Mahallede bulunan manavın sahibinin kaldığı konteynerde, ilk belirlemelere göre şofbenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede manava sıçradı. İş yerinin alevlere teslim olduğunu gören iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı iş yeri ve ürünler zarar gördü. - HATAY