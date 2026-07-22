Şiddete Maruz Kalan Kadına Destek - Son Dakika
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Şiddete Maruz Kalan Kadına Destek

22.07.2026 22:57
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Bakanlık, şiddet mağduru kadına psikososyal destek ve hukuki süreçte yardım sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da eşi tarafından şiddete maruz kalan kadına, psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulacağını bildirdi.

Bakanlıktan, Ankara'da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak, "Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır." bilgisine yer verildi.

"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddete Maruz Kalan Kadına Destek - Son Dakika

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