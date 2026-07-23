Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu

Beşiktaş\'ın Midtjylland maçı 11\'i belli oldu
23.07.2026 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

AGBADOU VE OUATTARA YEDEK

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Emmanuel Agbadou ve yeni transferlerden Kassoum Ouattara, karşılaşmada yedek soyundu. 

Midtjylland, Danimarka, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027’de hakim karşısına çıkacak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti

19:50
Galatasaray’ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:19
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 20:35:00. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.