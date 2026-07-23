Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport ekranlarından yayınlanacak.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.
Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Han-beom, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.
Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Emmanuel Agbadou ve yeni transferlerden Kassoum Ouattara, karşılaşmada yedek soyundu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
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