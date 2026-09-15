Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane
AFC Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması Doğu Grubu'nda oynanan 4 karşılaşmada fileler tam 24 kez havalandı. Kashima'nın Newcastle'ı 7-1 mağlup ettiği gecede Ratchaburi-Shanghai Port mücadelesi ise 4-6 sona erdi. Dört maçta yakalanan 6 gol ortalaması dikkat çekti.
AFC Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması Doğu Grubu'nda oynanan karşılaşmalar, ortaya çıkan skorlarla dikkat çekti. Aynı programda oynanan 4 mücadelede futbolseverler toplam 24 gol izledi.
KASHIMA'DAN 7 GOLLÜ GALİBİYET
Gecenin ilk karşılaşmasında Daejeon, Kyoto Sanga'yı 1-0 mağlup etti. Gamba Osaka ise ADN FC karşısında 4-1'lik galibiyet elde etti. En farklı sonuçlardan biri Kashima-Newcastle karşılaşmasında ortaya çıktı. Kashima, rakibini 7-1 mağlup ederken bu mücadelede fileler toplam 8 kez havalandı.
SON MAÇTA TAM 10 GOL
Gecenin en gollü karşılaşması ise Ratchaburi ile Shanghai Port arasında oynandı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Shanghai Port 6-4 kazanırken sadece bu karşılaşmada 10 gol kaydedildi.
4 MAÇTA 24 GOL
Dört karşılaşmadaki 1-0, 4-1, 7-1 ve 4-6'lık skorlarla toplam gol sayısı 24'e ulaştı. Böylece bu maçlarda maç başına tam 6 gol ortalaması yakalandı.
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