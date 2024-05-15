Hatay'da soğan yüklü tır devrildi, 2 yaralı kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da soğan yüklü tır devrildi, 2 yaralı kurtarıldı

Hatay\'da soğan yüklü tır devrildi, 2 yaralı kurtarıldı

Hatay'ın Kumlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, soğan yüklü bir tır devrildi. Kazada araç içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

15.05.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Kumlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında soğan yüklü tır devrildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kumlu İlçesi Aktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği soğan yüklü tır devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan 2 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY

Kaynak: İHA

İtfaiye, trafik, Kumlu, Hatay, Kurtarma, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da soğan yüklü tır devrildi, 2 yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da soğan yüklü tır devrildi, 2 yaralı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement