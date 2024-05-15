Hatay\'da soğan yüklü tır devrildi, 2 yaralı kurtarıldı

3.Sayfa

Hatay'ın Kumlu İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında soğan yüklü tır devrildi. Araç içinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kumlu İlçesi Aktaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği soğan yüklü tır devrildi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan 2 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. - HATAY