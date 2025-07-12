Hatay\'da Suriye\'den Sıçrayan Yangına Müdahale Devam Ediyor

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesine Suriye'nin Lazkiye bölgesinden sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece karanlığında devam ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınına Türkiye'den de destek ekip gitmişti. Günlerdir devam eden orman yangınında alevler ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sınırına ulaştı. Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar. Bölgede ilgili kurumların koordineli olarak yürütülen çalışmalarını yerinde incelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, an itibarıyla 180 araç ve 800 personelle sahada yangınla mücadele edildiğini belirterek yangının Türkiye'ye ve yerleşim alanlarına sirayet etmemesi için tüm risk senaryolarına göre ilgili tüm birimlerce hazırlıkların üst düzeyde sürdürüldüğünü vurgulandı.

Alevlerin Türkiye'ye geçmemesi için mücadele ettiklerini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, "Yayladağı sınırındayız. Geçtiğimiz hafta Antakya ve Dörtyol ilçelerinde yangın yaşanırken Suriye'nin Lazkiye kentinde de orman yangını yaşanmıştı. 3 Temmuz tarihinde başlayan yangın, bu gün akşam saatlerinde Yayladağı sınır kapısı mevkiimize kadar geldi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve belediyemizin diğer birimlerindeki iş makineleriyle, tankerler sınır bölgesinde teyakkuzdayız. Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yangının ülkemize geçmemesi için bütün ekiplerimizle tedbir almış durumdayız. Şu anda Çamlıtepe dediğimiz bölgede yangın devam etmektedir. Alt kısımda da ekiplerimiz teyakkuzda. Bölgemize alevlerin geçmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatay'ımıza geçmiş olsun" dedi. - HATAY